Avrupa ülkesi İtalya- Malta başkanlarından o bilgi ilan edildi: hükümetten yeni şok eden gelişmeler belli oldu

İtalya ve Malta Başbakanları İki Ülke İlişkileri, Göç ve Enerji Politikalarını Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Maltalı mevkidaşı Robert Abela, iki ülke ilişkileri, düzensiz göç ve enerji politikalarını görüştü. İki lider, Roma'da başbakanlık sarayı Chigi'deki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Maltalı mevkidaşı Robert Abela, iki ülke ilişkileri, düzensiz göç ve enerji politikalarını görüştü.İki lider, Roma'da başbakanlık sarayı Chigi'deki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.Başbakan Meloni, Abela ile bugünkü görüşmelerinin, iki Avrupa ve Akdeniz ülkesi olan İtalya ve Malta'nın halihazırda var olan tarihi ilişkilerini yeniden başlatmaya yönelik olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nde Abela ile genellikle ulusal çıkarları savunma ve Avrupa dinamikleri bakımından kendilerini aynı pozisyonda bulduklarını dile getiren Meloni, "Örneğin düzensiz göç konusunu düşünüyorum. Bu konuda özellikle bir sonraki Avrupa Konseyi'nde ortak çalışmaya devam etmek gereklidir." dedi.Meloni, düzensiz göç konusunda Abela ile Avrupa Komisyonu'nun paradigmasını değiştirmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Açıkçası bu sadece güvenliği ilgilendiren bir şey değil. Yasa dışı göçe alternatifler üretmek için Afrika ülkeleriyle yatırım yapılmasının ve işbirliğinin temel husus olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu.Başbakan Meloni, enerji konusuna da değinerek, "Malta, Avrupa için bir enerji merkezi olma projemizin bir parçası. Bu nedenle halklarımız arasında ve özellikle Kuzey Afrika ile ilişkilerde enerji altyapı bağlantıları konusunda beraber diyalog kuruyor ve beraber çalışıyoruz. Bu vesileyle sık temas içinde olduğumuz Tunus ve Libya'yı da görüştük." ifadelerini kullandı.

İtalya ve Malta arasında deniz yetki alanları ile münhasır ekonomik bölgeler konusunda uzun süredir devam eden görüşmeleri sonlandırmak için bir anlaşmaya varılması ve bunun tamamlanması gerektiğine olan inancını da dile getiren Meloni, "İleriye doğru adım atma isteği var. Bu iki ülke için de stratejik olabilir." yorumunu yaptı. Abela: "(Göç) Ülkelerimiz mağdur"Başbakan Abela ise göç konusunda, "Göç, ülkelerimiz için büyük bir zorluk ve İtalya ile Malta bu konuda tek ses olarak konuşuyor. İnsan kaçakçıları, bölgemizde bu kadar talihsiz insanın çaresizliğini istismar ediyor ve bizim ülkelerimiz bunun mağduru. Bu sadece Malta ve İtalya için bir mücadele değil, Avrupa için de mücadele alanıdır." dedi.Göçün bütüncül bir Avrupa yaklaşımı ile ele alınması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini vurgulayan Abela, "Göç akınlarıyla ilgili sorumluluklar sadece bizim ülkelerimizin omuzlarına yüklenmemeli. Avrupalı mevkidaşlarımızla gerçek bir dayanışma içinde olmamız konusunda ısrarcıyız." değerlendirmesinde bulundu. Abela, sınır prosedürleri konusundaki sorumluluklarından kaçmama konusunda kararlı olduklarını, bununla beraber transit ülkelerle daha sağlam bir angajmanın geliştirilmesine inandıklarını dile getirdi.

Malta Başbakanı, AB'nin Akdeniz'deki üye devletleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çabalara duyulan ihtiyacın farkında olduklarını belirterek, Meloni'yi eylülde Malta'ya davet etti. Abela ayrıca, İtalya'nın Afrika'ya yönelik paylaştığı "Mattei Planı" olarak anılan kalkınma planının, Malta'nın vizyonuyla uyumlu olduğunu söyledi. Başbakan Abela, Kuzey Afrika ile özellikle güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılan enerji bağlantılarının ortak eylem planının merkezinde olması gerektiğini aktardı. Abela, Akdeniz'in yenilenebilir enerji yatırımlarının merkezi olma potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikir olduklarını ifade ederek, ortak hedeflerinin Akdeniz'de üye devletlerin yeşil enerji potansiyelinden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

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