Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Geleneksel aile kavramına son vermek ve eşcinsel ilişkileri ve evlilikleri cesaretlendirmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi'nin metninde değişiklikler talep eden ülkelerin sayısı giderek artıyor. AB üyesi Polonya, İstanbul Sözleşmesi'nin revizyonu için öncelikle Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri nezdinde diplomatik bir atak başlattı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, konunun basına yansıması üzerine Polonya diplomasisinin "aile haklarının korunması" amacıyla uluslararası bir çalışma başlattığını Twitter mesajıyla doğruladı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, hangi ülkelerle görüşmeler yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgi vermese de, olayı soruşturan basın, Çekya, Slovakya, Hırvatistan ve Slovenya ile konunun görüşüldüğünü bildiriyor. Macar yetkililer, Polonya'dan kendilerine ortak hareket etme teklifi gelip gelmediği üzerine bir açıklama yapmadılar.

İstanbul Sözleşmesi AB içinde yeni bir fay hattı mı oluşturacak?

Sözleşmeye karşı en sert tepki şimdiye kadar Polonya'dan gelmiş olsa da, daha önce Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan'dan da hükümetler düzeyinde sözleşmeye karşı açıklamalar gelmişti. Avrupa Konseyi üyesi 11 ülke, sözleşmeye imza atmış olmasına rağmen, henüz onaylamadı.

Polonya, bu diplomasi atağıyla, Avrupa Konseyi içinde muhafazakar kesime öncülük etmek, İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olan kesimlerin desteğini arkasına almak ve Avrupa Birliği içinde sözleşmenin nihai olarak onaylanmasını önlemek istiyor.