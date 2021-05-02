Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılıyor.

İspanya İslam Toplumu Derneği Başkanı Umar del Pozo, Granada Ulu Cami'nde neredeyse her cuma şehadet getirip Müslüman olan bir kişinin bulunduğuna belirtti.

Umar del Pozo, ülkede İslamiyeti seçen insan sayısının her geçen gün giderek arttığını dile getirdi, "Nerdeyse her cuma Müslüman olan var, inanılmaz bir açılım yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.