Avrupa ülkesi güzel haberi duyurdu: 4 Mayıs'tan itibaren...

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Kovid-19 salgınına yönelik uygulanan tedbirlerin 4 Mayıs'tan itibaren kademeli gevşetileceğini açıkladı.

İtalya'daki can kayıpları son 24 saatte 260 artarak 26 bin 644'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 197 bin 675 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 64 bin 928'e yükseldi. Ülkedeki bugünkü ölü sayısı, 14 Mart’tan (175) bu yana kaydedilen en düşük ölü sayısı oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, salgın dolayısıyla uygulanan sıkı karantina tedbirlerinin inşaat, imalat gibi sektörler ile pek çok şirket için 4 Mayıs'tan itibaren gevşetilmesi için çalıştıklarını belirtti.