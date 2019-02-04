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Avrupa ülkesi Guaido'ya destek verdi: Maduro için...

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Venezuela'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Venezuela halkının demokrasi mücadelesine ve Guaido'ya destek veriyoruz" dedi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 00:47
Avrupa ülkesi Guaido'ya destek verdi: Maduro için...

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ile görüşerek ülkesinin desteğini ilettiğini bildirdi.

Samuelsen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maduro için son şans"

“Biraz önce Guaido ile konuştum ve Danimarka’nın Venezuela halkının demokrasi mücadelesine tam destek verdiğini ilettim. İnanılmaz cesur bir adam ile çok iyi bir sohbet oldu. Yetkisini kötüye kullanan Maduro rejiminin demokrasi yol haritasını belirlemesi için son şans”

Danimarka, Venezuela’da yaşayan gelişmelerde Fransa, Almanya ve İspanya’nın dahil olduğu gruptaki Avrupalı ülkeler ile birlikte hareket ediyor.

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Karşı çıkan ülkeler

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 00:47
  1. Danimarka
  2. Guaido
  3. Venezuela

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