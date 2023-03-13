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Spor Avrupa ülkesi bunu konuşuyor: 23 yunus kıyıya vurdu
Spor

Avrupa ülkesi bunu konuşuyor: 23 yunus kıyıya vurdu

Fransa'nın Landes bölgesinde hafta sonu 23 yunus karaya vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 14:58:00 -
Avrupa ülkesi bunu konuşuyor: 23 yunus kıyıya vurdu

Fransa'nın güneybatısındaki Landes bölgesine bağlı Mimizan ve Tarnos sahillerinde hafta sonu 23 yunus karaya vurdu. Deniz memelileri ve deniz kuşları gözlemevi Pelagis, ölüm nedenlerinin araştırılması için olay yerine gitti. Bir Pelagis gönüllüsü, ölümlerin trol balıkçı teknelerinden kaynaklanabileceğini belirtirken, "Cesetlerdeki bozulmalardan dolayı bunu yüzde 100 anlayamayız" dedi. Bazı yunusların kaburgalarında kırıklar meydana geldiğini bazılarının yüzgeçlerinde ise çeşitli kesikler tespit edildiğini söyleyen gönüllü, "Tüm yunusların midesi dolu, yemek yemişler. Buradan ölmeden önce oldukça sağlıklı durumda olduklarını anlıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan şüpheli yunus ölümlerine, şiddetli batı rüzgarlarının neden olabileceği üzerinde de duruluyor.

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