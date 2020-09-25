Avrupa ülkesi ABD için kendi vatandaşlarına karşı casusluk yaptı

Kendi vatandaşları hakkında topladığı gizli bilgileri Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) teslim eden Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (FE) casuslukla suçlanıyor.

Medyada yer alan haberlere göre, NSA tarafından geliştirilen son sitem bir casusluk programın Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından kullanıldığı ve yasa dışı bir şekilde Danimarkalı vatandaşlar hakkında bilgi toplandığı ortaya çıktı.

Haberlerde, şirketlerin ve insanların dinlendiği birçok belge ve dökümanın da NSA'ye verildiği belirtildi.

Çıkan haberler sonrası Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Hükümet konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.