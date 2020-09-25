  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Avrupa ülkesi ABD için kendi vatandaşlarına karşı casusluk yaptı
Dünya

Avrupa ülkesi ABD için kendi vatandaşlarına karşı casusluk yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için casusluk yapan Danimarka devleti kendi vatandaşının gizli bilgilerini NSA'ye verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 02:24:00 -
Avrupa ülkesi ABD için kendi vatandaşlarına karşı casusluk yaptı

Kendi vatandaşları hakkında topladığı gizli bilgileri Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’na (NSA) teslim eden Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi (FE) casuslukla suçlanıyor.

Medyada yer alan haberlere göre, NSA tarafından geliştirilen son sitem bir casusluk programın Danimarka Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi tarafından kullanıldığı ve yasa dışı bir şekilde Danimarkalı vatandaşlar hakkında bilgi toplandığı ortaya çıktı.

Haberlerde, şirketlerin ve insanların dinlendiği birçok belge ve dökümanın da NSA'ye verildiği belirtildi.

Çıkan haberler sonrası Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Hükümet konuya ilişkin açıklama yapmayı reddetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!
Siyaset

İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında kavga çıktı. Tartışmanın alevlenmesiyle İmamoğlu, "Sesini yükseltme lü..
BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar
Dünya

BAE'nin işgalini böyle duyurdular: Topraklarımıza el koyup askeri üs inşasına başladılar

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Kıyzan, BAE'nin stratejik öneme sahip Sokotra Adası'nda askeri üs inşa etmeye ve geniş alanla..
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Türkiye istediğini aldı
Gündem

Reuters tüm dünyaya duyurdu! Türkiye istediğini aldı

Avrupa Birliği’nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlamaya hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulama seçeneğinden uzaklaştığı belirtild..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı