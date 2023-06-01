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Dünya Avrupa ülkeleri ters köşe! Rusya'dan doğal gaz hamlesi
Dünya

Avrupa ülkeleri ters köşe! Rusya'dan doğal gaz hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:32:00 -
Avrupa ülkeleri ters köşe! Rusya'dan doğal gaz hamlesi

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırımlar kapsamında almayı bıraktığı doğalgazı Çin’e vermeye başladı.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği’nin yaptırımlar kapsamında almayı bıraktığı doğalgazı Çin’e vermeye başladı. Sputnik’te yer alan habere göre, Rus Duması, Rusya ile Çin arasında Uzakdoğu hattıyla Çin’e doğal gaz tedarikine ilişkin iş birliği anlaşmasını onayladı. Bu anlaşma gereği, Rusya’nın Dalnerechensk kentinden başlayan ve Çin’in Hulin kentine kadar uzanacak bir hat inşa edilecek.

İki ülkenin şirketleri geçen yıl şubat ayında Uzakdoğu hattıyla her yıl Çin’e 10 milyar metreküp doğal gaz ihraç edilmesiyle ilgili sözleşme imzaladı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, daha önce yaptığı açıklamada, adı geçen iş birliği anlaşmasının hayata geçirilmesinin her iki ülkeye yararlı olacağını, ayrıca Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetmişti.

Rusya, 2019 yılında “Sibirya’nın Gücü” adlı boru hattıyla Çin’e doğal gaz tedarik etmeye başladı. 2022 yılında bu boru hattıyla Çin’e ihraç edilen doğalgaz miktarı 15,5 milyar metrekübe ulaştı.

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