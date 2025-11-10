  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Dünya Avrupa Ukrayna'yı kışkırtıyor
Dünya

Avrupa Ukrayna'yı kışkırtıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Avrupa Ukrayna'yı kışkırtıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna krizinin en kısa sürede sona ermesinden yana olduklarını belirterek, "Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." açıklamasını yaptı.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin çözüm sürecine değinen Peskov, "Elbette bu krizin mümkün olan en kısa sürede sona ermesini isteriz. Bu kriz, Rusya belirlediği hedeflere ulaştığında ancak sona erebilir." şeklinde konuştu.

Peskov, meselenin siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinden yana ve buna açık olduklarını ancak Ukrayna ile müzakerelerde duraklama yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu duraklama bizden kaynaklanmıyor. Muhataplarımız, müzakereleri sürdürmemize izin vermiyor. Ukrayna'nın savaşı kazanabileceğine ve çıkarlarını askeri yollarla sağlayacağını düşünen Avrupalılar, muhataplarımızı kışkırtıyor. Bu, büyük bir yanılgı çünkü cephedeki durum tam tersini gösteriyor. Kiev yönetiminin durumu her geçen gün daha da kötüleşecek."

Peskov, Ukrayna’da savaşa karşı çıkan ve barıştan yana olan kişi sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından gözden düştüğüne yönelik iddiaların "yalan" olduğunu vurgulayan Peskov, "Lavrov, aktif şekilde çalışmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Macaristan’ın Ukrayna’daki savaşın sonlandırılmasına ilişkin teklifleriyle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını dile getirerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını ele almadığını bildirdi.

"Kazakistan, Rusya’nın özel ortağı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in yarın Rusya'ya ziyaret gerçekleştireceğine dikkati çeken Peskov, bu ülkenin özel ve ayrıcalıklı ortakları olduğunu belirtti.

Putin’in Tokayev’e Ukrayna’daki durumla ilgili bilgi vereceğini dile getiren Peskov, Astana'nın, Ukrayna krizinin çözüm sürecine katkıda bulunmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıl sonuna kadar Hindistan’ı ziyaret edeceğini ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, "Bu ziyaretin anlamlı olacağını umuyoruz." dedi.

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

Gündem

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

ABD Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi zirveyi iptal ettirdi
ABD Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi zirveyi iptal ettirdi

Gündem

ABD Rusya arasındaki Ukrayna gerilimi zirveyi iptal ettirdi

Savaştaki ülkeden şaşırtan hamle: Ukrayna’nın bu yaptığına inanamayacaksınız
Savaştaki ülkeden şaşırtan hamle: Ukrayna’nın bu yaptığına inanamayacaksınız

Dünya

Savaştaki ülkeden şaşırtan hamle: Ukrayna’nın bu yaptığına inanamayacaksınız

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik
Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Gündem

Moskova'dan dikkat çeken açıklama! Ukrayna'nın o bölgesini sonunda ele geçirdik

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet
Gündem

Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Kardeşine ait engelli aracıyla alkollü şekilde araç sürerken yakalanan Hakan Ünal ile eşi Berna Ünal, Aydın’ı karıştırdı. Berna Ünal, AK Pa..
"Sözde akademisyen kılıklı" diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi
Gündem

“Sözde akademisyen kılıklı” diye başladı, sonrası fena… Barış Yarkadaş CHP’li isme verdi veriştirdi

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yönetimini ve İmamoğlu’nu savunan bir akademisyene isim vermeden çok sert sözlerle yüklendi...
Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar
Gündem

Kıbrıs, Yahudi adasına dönüşüyor! Şimdi de KKTC'ye el attılar

KKTC’de Yahudi kökenli yatırımcıların arazi ve mülk alımları hız kesmeden sürüyor. Adadaki yerleşimler, stratejik nüfuz ve kontrol sağlama a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23