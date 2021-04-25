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Spor Avrupa Süper Lig'i iptal mi oldu?
Spor

Avrupa Süper Lig'i iptal mi oldu?

Avrupa'nın önde gelen 12 takımının kurucu olduğu Avrupa Süper Lig'i futbol dünyasından büyük tepki aldı. Peki, Avrupa Süper Lig'i oynanacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 20:51:00 -
Avrupa Süper Lig'i iptal mi oldu?

Futbol dünyasının tepkisini çeken Avrupa Süper Lig’inin oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, Avrupa Süper Lig’i iptal mi oldu?

Avrupa Süper Lig'i iptal mi oldu?

Bundesliga kulüplerinden Bayern Münih'in yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Avrupa Süper Lig projesinin "kesin olarak bittiğini" söyledi.

Rummenigge, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin kurulmasına ilişkin daha önce bilgisi olmadığını belirterek, "Bir şey öğrenmiş olsaydım Dortmund ve Paris'teki dostlarımızla da tüm gücümle Avrupa Süper Ligi’ni engellemeye çalışırdım" dedi.

Burada yaşanan şeyin bir SOS yardım çağrısı olarak görülebileceğini ifade eden Rummenigge, özellikle İtalyan ve İspanya futbolunun büyük finans sorunlarına sahip olunduğunun bilindiğini, bu durumun yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte daha da kötüleştiğini savundu.

Rummenigge, Juventus Başkanı Andra Agnelli ve Real Madrid Başbakanı Florentino Perez’in Avrupa Süper Lig projesinden tamamen vazgeçmediği ve bu konuda yeni bir girişime gidilmesini bekleyip beklemediğine ilişkin soruya da "Bu konu kesinlikle bitti. Bu bir uyarı ateşiydi." ifadesini kullandı.

Dünyayı velveleye veren ve 48 saat yaşanan olayın sonuçta belki iyi de olduğunu söyleyen Rummenigge, bunun, futbolun içinde var olan çok sayıda iş insanın futbolun ticaretten biraz farklı işlediğini anlamasına yol açtığını belirtti.

Rummenigge, Avrupa Süper Ligi’nin futbol ailesini ikiye bölme endişesini de taşıdığını kaydetti.

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