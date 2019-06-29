0553 313 94 23

Avrupa Spor ve Kültür Festivali coşkuyla başladı

Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) Almanya’da başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
Avrupa Spor ve Kültür Festivali coşkuyla başladı

Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) Almanya’da başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hamm Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ASKFEST, Almanya’nın Hamm şehrinde bulunan Lippepark’ta başladı.


Festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’nin yanı sıra Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke katıldı.


Festival, Türk genci Ceren Altınöz’ün ve Alman Madenciler Müzik Gurubunun canlı performanslarının ardından Hamm Belediye Başkanı Petermann, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Wittke ile Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Petermann ve Wittke açılış konuşmalarında festivalin iki toplumun birlikteliği açısından önemine vurgu yaparken; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ‘‘Kültür, sanat, spor ve festivaller toplulukları bir araya getiren, onları birbirine yaklaştıran önemli etkinliklerdir. Bu açıdan ASKFEST’in de çok önemli olduğunu düşünüyorum.’’ dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise ‘‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ASKFEST çok önemli bir festival ve güzel bir başlangıç. Sporun birleştirici gücüyle bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz.’’ dedi.


‘‘ASKFEST ile birlikte spor yap, birlikte eğlen, birlikte yaşa ve geleceği birlikte kurgula diyoruz’’


YTB Başkanı Abdullah Eren ise festivale ilişkin değerlendirmelerinde; ‘‘ASKFEST ile Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen, Birlikte Yaşa ve Geleceği Birlikte Kurgula diyoruz. Türk ve Alman makamlarının iş birliğiyle bu programın gerçekleştirilmesi çok önemli. 3 günlük dolu dolu bir festival olacak. Bu festival Türk-Alman ortak festivali. Önümüzdeki sene de vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa’nın farklı yerlerinde de yine oradaki yetkili makamların iş birliğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Maalesef Avrupa’nın farklı ülkelerinde İslamofobi gibi hastalıklar üremekte. Biz bu akımları toplumlardaki genel gidişat olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için de bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bu festivallerin Avrupa’da söz konusu hastalıkların yayılmasını da engelleyeceğine inanıyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.


Lippepark hikayesiyle ön plana çıkıyor


Festival’in gerçekleştiği Lippepark’ın hikayesi ise festivale ayrı bir önem katıyor. Zira eski bir maden ocağı olan Lippepark; 1960’lı yılların başında hayta geçirilen iş gücü anlaşmaları çerçevesinde Almanya’ya gelen Türk vatandaşlarının da uzunca yıllar çalışıp, emek sarf ettiği ve şehrin, Almanya’nın kalkınmasına katkıda bulunduğu bir yer. Hamm’da yoğun bir Türk varlığı da söz konusu.


Millilerden dostluk maçı


‘‘Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen, Birlikte Yaşa’’ sloganı ile hayata geçirilen festivalde Türk ve Alman Milli Takımının unutulmaz isimleri de festivalin anısına dostluk maçında bir araya geldi. Maçı hep beraber izleyen Türk ve Alman ziyaretçiler; festivalin teması itibariyle oynanan dostluk maçının ASKFEST’e güzel bir renk ve önemli bir anlam kattığını söylerken; maça ve yıldızlara büyük ilgi gösterdi.


Kültürün ve sporun her alanı birlikteliğe katı sunuyor


Festivalde kültürden sanata, spordan gastronomiye her iki toplumun sahip olduğu varlıklar tüm alanlarda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Türk ve Alman vatandaşların büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ettiği festivalin ilk gününde konuşan her iki toplumdan vatandaşlar festivalin ortak billince ve birlikteliğe anlam katarak çok önemli bir işlev gördüğünü vurgularken festivalin devamının da mutlaka beklendiğini söyledi.


28 Haziran Cuma günü başlayan Festival 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde de devam edecek. Festivalin haftasonu da devam etmesinden dolayı Türk ve Alman vatandaşlar tarafından festivale ilginin yoğun olacağı bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alzheimer hastalığından korunma önerileri
    1. Alzheimer hastalığından korunma..
    2. İstanbul'da korkutan orman yangını!
    3. Başkan Günel, vatandaşların..
    4. Manchester United'dan savunmaya takviye
    5. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş..
    6. KKTC’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    7. Buhari'den bölgesel güvenlik..
    8. Kuşadası’nda 1 yunus ve 3 caretta..
    9. Atlı Okçuluk 1. Eleme A Grubu..
    10. Başkan Demir: “İlçelerimizi..
    11. Siirt’te motosiklet bariyere çarptı: 1..
    12. Kayseri üniversitesi taban puanları..
    13. Çocuk parkında yılan paniği! Bir anda..
    14. Sıcaklara karşı bulduğu yöntem..
    15. Şehit Eren Bülbül’ün annesi..
    16. 12 gün önce şarampole yuvarlanan..
    17. Türkiye Motokros Şampiyonası başladı
    18. Bolu’da, sel sonrası oluşan göçükler..
    19. "Amerika ve Avrupa kamuoylarını ikna..
    20. Bağlar Sosyal Yardımlaşma Vakfı yeni..
    21. İşgalci İsrail, şehidin ailesini..
    22. Sahte paraları piyasaya süremeden..
    23. Yaz okulu kayıtları uzatıldı
    24. Manchester United'dan savunmaya takviye
    25. Boğulmak üzere olan genci cankurtaran..
    26. Kastamonu'da otomobil devrildi! 2 yaralı
    27. Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları..
    28. Siirt’te jandarmadan narkotik ve..
    29. Mangal yakarken kendini yakan vatandaş..
    30. Rusya’da sel felaketi: 2 ölü
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    CHP'de deprem! İstifa ettiler
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı