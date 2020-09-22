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Spor Avrupa Spor Haftası, Ankara'daki etkinliklerle kutlanacak
Spor

Avrupa Spor Haftası, Ankara'daki etkinliklerle kutlanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:03:33 -
Avrupa Spor Haftası, Ankara'daki etkinliklerle kutlanacak


ANKARA (AA) - Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Ankara'da yarın birtakım etkinlikler düzenlenecek.

Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Anıttepe Spor Kompleksi'nde yapılacak etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılmasının beklendiğini ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa Spor Haftası'nın her yıl geleneksel olarak kutlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Avrupa Spor Haftası'nda etkinliklerinde koordinatörlük yetkisi verilmesi ve önceki yıllarda federasyonumuzca gerçekleştirilen başarılı projelerin Avrupa Parlamentosu tarafından başarılı bulunması hasebiyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Avrupa Delegasyonu tarafından, ülkemiz adına Avrupa Spor Haftası kapsamında yapılacak tüm etkinliklerin koordinasyonu ve yetkisi federasyonumuza verilmiştir. Bu kapsamda 23-30 Eylül 2020 tarihlerinde 81 ilimizde "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" sloganıyla etkinlikler gerçekleştirilecektir."

Anıttepe Spor Kompleksi'nde yarın saat 10.30'da başlayacak programda çeşitli branşlarda etkinliklerin de gerçekleşeceği aktarıldı.


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