Avrupa Spor Haftası 81 ilde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak

ANKARA (AA) - Avrupa Spor Haftası, 23-30 Eylül tarihlerinde 81 ilde çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan (HİS) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde ve federasyon koordinesinde her yıl düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" projesi, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle, her yaştan bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttırmayı amaçlıyor.

Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri", Ankara Anıttepe Spor Kompleksi'nde saat 10.30'da açılış töreni ile başlayacak, 81 ilde Valilikler ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri işbirliğinde devam edecek.

Etkinlikler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kuralları gözetilerek düzenlenecek, "Ulusal Herkes için Spor ve Sağlıklı Yaşam" sloganı ve #beactive hashtag ile sosyal medya uygulamalarından paylaşılacak.



