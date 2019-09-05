0553 313 94 23

Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te yaşatılacak

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda zirveye çıkan Karabüklü milli boksör Elif Güneri’nin ismi memleketinde yaşatılacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
Avrupa şampiyonunun ismi Karabük’te yaşatılacak

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda 81 kiloda zirveye çıkan Karabüklü milli boksör Elif Güneri’nin ismi memleketinde yaşatılacak.


Karabük Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda yapıldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında İmar Komisyonu raporu ve gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.



Elif Güneri’nin ismi üst geçide verilecek


Gündem harici konularda İspanya’nın Madrid kentinde düzenlenen 31 ülkeden 200’den fazla sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 81 kiloda ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Elif Güneri’nin 5 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilmesi ve Kartaltepe-Yenişehir mahallelerini birbirine bağlayan üst geçit köprüsüne isminin verilmesi kararı alındı.


Karabük Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı 02 Ekim 2019 Çarşamba günü yapılacak.


İspanya’nın başkenti Madrid’in Alcobendas ilçesindeki Amaya Valdemoro Spor Salonu’nda düzenlenen ve 31 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası’na 81 kiloda katılan milli boksör Elif Güneri, şampiyon olmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz Bahtiyaroğlu unutulmadı
    1. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    2. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    3. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    4. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    5. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    6. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    7. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    8. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    9. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    10. Altın fiyatları
    11. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    12. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    13. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    14. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    15. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    16. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    17. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    18. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    19. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    20. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe