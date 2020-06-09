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Spor

Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlete 4 yıl men cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:22:12 -
Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus atlete 4 yıl men cezası

ANKARA (AA) - 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rus yüksek atlamacı Aleksandr Shustov'a, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verildi.

Rusya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kararı sonrası cezası kesinleşen Shustov'un, 5 Haziran 2020'den 4 Haziran 2024'e kadar atletizm faaliyetlerine katılması yasaklandı.

Rus sporcunun 8 Temmuz 2013 ile 7 Temmuz 2017 arasındaki dereceleri de silindi.

Aktif kariyerini 2017'de noktalayan Shustov, 2010'da Avrupa şampiyonluğu, 2011'de ise Avrupa salon 3'üncülüğü elde etmişti.


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