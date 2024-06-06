Avrupa şampiyonlarının ortak noktası: Türkiye’den kovulmak

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

24 ülkenin mücadele edeceği sonunda da 1'inin mutlu sona ulaşacağı organizasyon öncesinde ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın da boy göstereceği ve F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la mücadele edeceği turnuvanın son 4 şampiyonu ve teknik adamı gündem oldu.

2008'den günümüze kadar şampiyonada mutlu sona ulaşan teknik direktörlerin Süper Lig'de görev yapması ve başarı sağlayamaması dikkat çekti.

EURO 2008'de İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran Luis Aragones, ülkesine kupayı kazandırtmıştı.

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Fatih Terim'in çalıştırdığı milli takımımızın yarı final oynadığı şampiyonada İspanya, finalde Almanya'yı 1-0 yenerek tarihindeki ikinci kupasına ulaşmıştı.

Şampiyonluğun ardından ise Fenerbahçe, deneyimli teknik adamı göreve getirmişti.

2008-2009 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran ve takımın başında 53 maça çıkan Aragones, 1.79 puan ortalaması tutturmuştu.

Fenerbahçe'de kupa kazanamayan Luis Aragones, 1 Şubat 2014 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

EURO 2012'de yine mutlu sona İspanya ulaşmıştı.

Finalde İtalya'yı 4-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez kupayı kazanan İspanya'da takımın başında ise Vicente del Bosque yer almıştı.

İspanya'ya 2010'da tarihinin ilk Dünya Kupası'nı kazandıran deneyimli isim, milli takım başarısını Türkiye kariyerinde yaşayamamıştı.

2003-2004 sezonun başında Beşiktaş'ın başına getirilen İspanyol teknik adam, siyah-beyazlılarda kalıcı olamamıştı.

Beşiktaş'la kupa kazanamayan del Bosque, siyah-beyazlıların başında 25 maça çıkıp 1.60 puan ortalaması yakaladı.

EURO 2016 ise tarihin en enterasan şampiyonluklarından birine sahne olmuştu.

A Milli Futbol Takımımızın gruptan çıkamadığı organizasyonda Portekiz F Grubu'nda aldığı 3 beraberlikle en iyi 3. oldu ve son 16'ya kalmıştı.

Fernando Santos yönetiminde savunma futboluyla dikkat çeken Portekiz, rakiplerini birer birer eleyerek finalde ev sahibi Fransa'nın karşısına çıktı.

Takımın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun sakatlık yaşadığı finalde Portekiz, Eder'in uzatma dakikalarında bulduğu golle Fransa'yı 1-0'lık skorla yıkarak tarihinin ilk şampiyonluğu almıştı.

Bu başarının üstünden yıllar sonra ise teknik direktör Fernando Santos'un yolu Türkiye'den geçti.

Portekizli çalıştırıcı, bu sezon birçok teknik adamla çalışan Beşiktaş'ın başına getirildi.

Siyah-beyazlılara büyük umutlarla gelen ancak hayal kırıklığına neden olan Santos, yalnızca 16 maçta görev aldı.

Beşiktaş kariyerinde kupa sevinci yaşayamayan 69 yaşındaki isim, 1.56 puan ortalaması tutturdu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son şampiyon ise İtalya oldu. Pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenlenen EURO 2020'de Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, mutlu sona ulaştı.

A Milli Takım'ın puansız bir şekilde tamamladığı organizasyonda aynı grupta yer aldığımız İtalya, oynadığı başarılı futbolla rakiplerini tek tek geçerek ismini finale yazdırdı.

İtalya, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan finalde İngiltere'yi penaltılar sonucunda mağlup ederek 1968 yılının ardından ikinci kez kupanın sahibi oldu.

İtalya ile büyük bir başarı yakalayan Roberto Mancini ise bir dönem Türkiye'de görev almıştı.

Şampiyon olarak diğer 3 teknik adama göre daha iyi bir serüven geçiren Mancini, 30 Eylül 2013'te Galatasaray'da çalışmaya başladı.

Sarı-kırmızılı takımda bir sezon çalışan Mancini, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımını son 16'ya taşımış ancak Chelsea'ye elenmişti.

2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu Fenerbahçe'ye kaptıran Mancini, Galatasaray'ı Türkiye Kupası şampiyonu yapmıştı.

59 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-kırmızılılarda çıktığı 46 maçta 1.89 puan ortalaması yakalamayı başardı.