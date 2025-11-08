  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD ordusu, Nijerya'ya askeri müdahale için hazırlanıyor İddiası

Şara ziyareti öncesi ABD’den flaş karar: Suriye’den yaptırımlar kaldırıldı

İBB iddianamesi salı günü açıklanacak

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

İki ülke anlaştı! Çin - ABD görüşmesi sonrası Çin nadir toprak elementleri kısıtlamalarını durdurdu

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!
Gündem

Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Avrupa Rusya’ya karşı savaş konumuna geçti. Almanya Nato'nun maşası olacak!

Almanya’nın merkez üs olacakı ve 800 bin asker ve ekipman, Almanya üzerinden NATO’nun doğu kanadına sevk edilebilecek. NATO Genel Sekreteri Rutte de müttefikleri “uzun süreli bir çatışmaya” hazırlıklı olmaya çağırdı. Rutte, Rusya’yı “Avrupa ve dünyada istikrarı bozan bir güç” olarak nitelendirdi.

NATO, Rusya sınırına yönelik askeri hazırlıklarını genişletiyor. Almanya’da düzenlenen Bundeswehr konferansında konuşan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı (JSEC) Başkanı Korgeneral Aleksander Sollfrank, ittifakın olası bir çatışma durumunda Almanya’yı merkez üs olarak konumlandıracağını açıkladı. Sollfrank’a göre kısa süre içinde 800 bin asker ve ekipman, Almanya üzerinden NATO’nun doğu kanadına sevk edilebilecek.

 “ALMANYA NATO’NUN LOJİSTİK KALBİ OLACAK”

Sollfrank, konuşmasında Almanya’nın NATO için stratejik önemine dikkat çekti:

“Bir çatışma durumunda Almanya, NATO’nun merkezi konuşlanma alanı haline gelecek. Eğer kuvvetlerin sevkiyatı gecikir veya koordinasyonsuz olursa, Rusya’yı caydırma başarısız olur.”

Sollfrank’ın açıklamaları, son dönemde Avrupa’da yeniden alevlenen “Rus tehdidi” tartışmalarının ortasında geldi.

ALMANYA’DA ‘ZİHNİYET DEĞİŞİMİ’ ÇAĞRISI

Welt gazetesinin aktardığına göre, aynı konferansta konuşan Friedrich Merz, Avrupa’da artan güvenlik endişeleri karşısında Almanya’nın savunma kapasitesini hızla güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Merz’e göre bu süreç yalnızca yeni silahlarla değil, zorunlu askerlik sisteminin geri getirilmesiyle desteklenmeli. “Tanklardan ve uçaklardan önce askere ihtiyacımız var,” dedi Merz, ülke genelinde bir “zihniyet değişimi” çağrısında bulunarak.

RUTTE: “UZUN BİR ÇATIŞMAYA HAZIR OLUN”

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Romanya’daki bir savunma sanayi forumunda yaptığı konuşmada müttefikleri “uzun süreli bir çatışmaya” hazırlıklı olmaya çağırdı. Rutte, Rusya’yı “Avrupa ve dünyada istikrarı bozan bir güç” olarak nitelendirdi.

 “NATO, RUSYA’YA STRATEJİK YENİLGİ VEREMEZ”

Emekli NATO Generali Marco Bertolini ise farklı bir açıdan uyarıda bulundu. Bertolini’ye göre NATO, sahadaki mevcut tabloya bakıldığında Rusya’ya stratejik bir yenilgi veremez.

“Bu savaşın sona ermesi, NATO ve Batı için yenilgi anlamına gelir,” diyen Bertolini, ABD’nin bile artık tırmanmanın kolektif Batı açısından bir çıkmaz olduğunu anladığını belirtti.

Bertolini ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinin hâlâ Moskova’ya stratejik yenilgi verme fikrini sürdürdüğünü, ancak bu yaklaşımın artık gerçekçi olmadığını vurguladı:

“Ukrayna’daki savaşın nasıl biteceğini bilmiyoruz. Ama görünen o ki bu çatışma, burada sona ermeyecek.”

PUTİN: “RUSYA, TÜM NATO İLE SAVAŞIYOR”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekim ayı başında yaptığı açıklamada ülkesinin artık sadece Ukrayna ile değil, “tüm NATO’yla çatıştığını” söylemişti.

NATO'da sıcak saatler
NATO'da sıcak saatler

Dünya

NATO'da sıcak saatler

Mark Rutte açıkladı! NATO'nun Rusya planı ortaya çıktı
Mark Rutte açıkladı! NATO'nun Rusya planı ortaya çıktı

Dünya

Mark Rutte açıkladı! NATO'nun Rusya planı ortaya çıktı

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz
NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz

Dünya

NATO'dan Çin ve Rusya tehdidi: İzin vermeyeceğiz

NATO ülkesinden Rus savaş uçaklarına engelleme: Bir haftada üçüncü kez
NATO ülkesinden Rus savaş uçaklarına engelleme: Bir haftada üçüncü kez

Dünya

NATO ülkesinden Rus savaş uçaklarına engelleme: Bir haftada üçüncü kez

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Metin Uyulan

Almanya alışık bu maşa olma işlerine 55 senedir her sene Fransızların Atom ⚛️ atıklarının Almanya da depolanmasını protesto ediyor diyorlar da kimse takmıyor .

Hüseyin Yavuz

Almanya ve Japonya maalesef İkinci Dünya Savaşında ABD ye esir düşmüş ülkelerdir. Bu tip askeri ve jeopolitik kararları alma özgürlükleri yoktur. Ancak ABD nin dikte ettiği karaları açıklayabilirler.
TÜM YORUMLARA GİT
Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?

Kamuoyu Araştırmaları ve Anket Kurumu tarafından Batı Yaka ve Gazze’de gerçekleştirilen son kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre, iki yılı ..
Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu
Gündem

Böyle devlet memuru olmaz olsun! Kazandığı haram parayı böyle savundu

Savcıların şifresiyle UYAP’a girip dosya kapatan zabıt katibi, kendini "Maddi sıkıntılar içindeydim" ifadeleriyle savunmaya kalkıştı. ..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23