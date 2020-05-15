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Ekonomi

Avrupa Parlamentosu'ndan 2 trilyon avroluk kurtarma paketi çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:41:42 -
Avrupa Parlamentosu'ndan 2 trilyon avroluk kurtarma paketi çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkilerine karşı 2 trilyon avroluk kurtarma paketi hazırlanması çağrısında bulundu.

Brüksel'deki AP Genel Kurul oturumda, AB’nin gelecekteki bütçesi ve Kovid-19 ekonomik kurtarma paketine ilişkin ilke kararı 505 oyla kabul edildi.

Kararda, AB üyesi 27 ülkenin salgının ekonomik etkileri ile mücadele etmek için 2 trilyon avroluk kurtarma fonuna ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Kurtarma fonunun uzun vadeli tahvil ihracı ile kurulması ve AB'nin 2021-2027 dönemine ilişkin uzun vadeli bütçesine entegre edilmesi talep edilen kararda, kaynakların üye ülkelere uzun vadeli krediler ve hibeler olarak kullandırılması çağrısında bulunuldu.

Kararda, AB'nin gelecekteki bütçesi ve kurtarma fonunun ülke katkıları yerine daha fazla öz kaynak içermesi gerektiği bildirildi.

Hukuki bağlayıcılığı olmayan ve tavsiye niteliğindeki karar AP'nin bütçe ve Kovid-19 kurtarma paketi hakkındaki görüşlerini yansıtıyor.

AB Komisyonu'nun gelecekteki bütçe ve kurtarma paketine ilişkin taslak çalışmasını mayıs ayı sonunda açıklaması bekleniyor.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor.


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