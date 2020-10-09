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Aktüel Avrupa Parlamentosu, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım istedi
Aktüel

Avrupa Parlamentosu, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım istedi

Parlamentonun aldığı kararda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu Suudi Arabistanlılara yaptırım istendi - AP milletvekilleri, Suudi Arabistan'da yapılacak G20 Zirvesinde AB'nin temsil seviyesinin düşürülmesi çağrısı yaptı - Etiyopyalı göçmenlere yönelik kötü muamele de şiddetle kınandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 02:08:21 -
Avrupa Parlamentosu, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım istedi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden insan hakları yaptırım mekanizmasının kabul edilerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu Suudi Arabistanlılara yaptırım uygulanmasını istedi.

AP'deki "Etiyopyalı göçmenlerin Suudi Arabistan'ın gözaltı merkezlerindeki durumu" başlıklı kararı 413'e karşı 49 oyla kabul edildi. 233 AP milletvekili çekimser kaldı.

Kararda, Etiyopyalı göçmenlerin insanlık dışı şartlarda tutulmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, göçmenlere yönelik kötü muamele ve işkence en güçlü şekilde kınandı.

Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu göçmenlerin tıbbi bakımları yapılarak derhal serbest bırakılması istenen kararda, Yemen'den Suudi Arabistan'a giren herkesin uluslararası standartlara uygun kabul merkezlerinde bulunmasına izin verilmesi çağrısı yer aldı.

AP kararında Suudi Arabistan'a yönelik Cemal Kaşıkçı cinayeti ve insan hakları nedeniyle eleştiriler ve yaptırım talepleri de yer aldı. AP milletvekilleri, AB Konseyi'nin "AB insan hakları yaptırım mekanizmasını" kabul etmesini, böylece gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu olan kişilere AB yaptırımlarını uygulamasını talep etti.

Kararda, Suudi Arabistan'a ülke içindeki baskıda kullanılan gözetleme teknolojileri ve diğer ekipmanların ihracatının da durdurulması çağrısı yapıldı.

Milletvekilleri, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının meşrulaştırılmaması amacıyla AB Konseyi, AB Komisyonu ve üye ülkelerin Suudi Arabistan'da kasımda yapılacak G20 Zirvesinde AB'nin kurumsal ve diplomatik temsilinin düşürülmesini istedi.

Siyasi tutukluların, insan hakları ve kadın hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılması istenen kararda, Suudi makamlarının insan hakları ihlallerine yönelik suçlamalarla ilgili bağımsız soruşturma düzenlemesi çağrısı yer aldı.

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