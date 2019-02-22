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Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak ayında yüzde 3,2 azaldı

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22 Şubat 2019 Cuma 15:36
Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak ayında yüzde 3,2 azaldı

Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak ayında yüzde 3,2 azaldı



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Ocak ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 3,2 azaldı ve 1 milyon 432 bin 603 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 480 bin 510 toplam adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında yüzde 45,2 ile İzlanda, yüzde 15,2 ile Hollanda ve yüzde 14,6 ile Çek Cumhuriyeti’nde düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 33,4, Romanya yüzde 15,6 ve Portekiz yüzde 9,4 oranlarıyla yer aldı.


2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 59,5 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 17’nci ülke konumunda yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı ve toplam 1 milyon 226 bin 446 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 Ocak ayında 1 milyon 286 bin 98 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,9 ile İzlanda, yüzde 18,8 ile Hollanda ve yüzde 17,0 ile Çek Cumhuriyeti’nde görüldü. 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 49,0, Romanya yüzde 18,8 ve Macaristan yüzde 9,2 oranlarıyla yer aldı.


2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 58,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 18’inci sırada yer aldı.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 5,9 arttı ve 168 bin 245 adede yükseldi. 2018 Ocak ayında 158 bin 840 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 28,0 ile İzlanda, yüzde 25,1 ile İsveç ve yüzde 16,4 ile İrlanda’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 55,4, Slovenya yüzde 35,8 ve Letonya yüzde 32,2 oranlarıyla yer aldı.


2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 59,91 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 10’uncu sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:36
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