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Ekonomi Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz artışlarına devam edileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 13:52:00 -
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu yavaşlatmak için ekonomik aktivitenin sınırlanmasına ihtiyaç olduğu ortamda faiz artırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Lagarde katıldığı konferansta yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarının daha da artmasını bekliyoruz. Parasal desteklerin geri çekilmesi yeterli olmayabilir. Faiz oranları bizim politika duruşumuzu ayarlamak için ana araç ve öyle olmaya devam edecek. Ancak bizim diğer politika araçlarımızı da normalleştirmemiz gerekli" dedi.

Euro Bölgesi'nde resesyon riskinin arttığını, ancak resesyonun tek başına enflasyonu ciddi şekilde aşağı getiremeyeceğini ifade eden Lagarde, ECB bilançosunun ölçülü ve öngörülebilir şekilde normalleştirilmesinin uygun olacağını vurguladı.

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