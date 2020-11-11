Avrupa Merkez Bankasından düzensiz toparlanma uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, video konferans aracılığıyla düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı 2020 Forumu'nda konuştu.

Merkez bankacılığının karşılaştığı zorlukları incelemeyi hedeflediklerini belirten Lagarde, küreselleşme modelinin değişimi, iklim değişikliği ve düşen faiz oranlarının uzun vadeli para politikaları üzerindeki etkilerinin tartışıldığını açıkladı.

Lagarde, bugün merkez bankalarının karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun salgın olduğuna işaret ederek, "Koronavirüs oldukça alışılmadık bir resesyona yol açtı ve salgının benzer şekilde düzensiz bir iyileşmeye yol açması çok muhtemel." dedi.

Salgınla mücadele için alınan önlemlerin ekonomileri durdurduğunu hatırlatan Lagarde, bu yıl özellikle hizmet sektöründe yüzde 9,8 kayıp yaşandığını belirtti.

Hizmet sektörünün emek yoğun olduğunu hatırlatan Lagarde, bu alandaki daralmanın istihdam üzerinde büyük etkisi olduğunu vurguladı.

Lagarde, Kovid-19 nedeniyle 1 trilyon 350 milyar Euro Salgın Acil Durum Varlık Alım Programı'nı (KEPP) başlattıklarını hatırlatarak, "AMB'nin para politikası ve tedbirlerinin 1 milyon kişinin işini kurtardığı tahmin ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomiyi korumak için gerekli koşulları sağlayacaklarına işaret eden Lagarde, ekonomik toparlanmanın "sarsıntılı" olabileceğini açıkladı.

Lagarde, aşılama çalışmaları hakkında olumlu haberler olduğunu ancak yaygın bağışıklık sağlanana kadar salgının hızlanabileceğini söyledi.

Mali politikaların ekonomik istikrar için merkezi bir rol oynadığını hatırlatan Lagarde, "Uygun finansman koşullarının sağlanması önemlidir. Geçen ay, ECB Yönetim Konseyi, ortaya çıkan duruma yanıt vermek için araçlarını buna göre yeniden ayarlayacağını açıkladı." Dedi.