Avrupa Merkez Bankası'ndan Deutsche Bank'a 'inceleme' talimatı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'tan yatırım bankacılığından çıkış maliyetini hesaplamasını istedi.



Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, ECB denetçileri Deutsche Bank'ın yatırımbankacılığından ani şekilde çıkması halinde, sermaye piyasası ve diğer faaliyetlerinin nasıl gelişeceğini anlamaya çalışıyor.



Deutsche Bank yaptığı açıklamada, bu incelemelerin "rutin" olarak gerçekleştirildiğini belirtti. ECB ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Son üç yıldır zarar eden Deutsche Bank, küresel çapta yatırım bankacılığını gözden geçirme kararı almıştı.Banka, zarar etmeye devam etmesi nedeniyle CEO John Cryan'ı görevden almış, yerine Christian Sewing atanmıştı.

