Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası piyasaların beklentileri doğrultusunda yüzde -0,50 düzeyindeki politika faizine dokunmadı. Enflasyonun ocakta yüzde 5,1 ile Euro Bölgesi’nde beklentilerin aksine tekrar rekor tazelemesi ECB’nin parasal teşviklerini geri çekmesi hususunda baskıyı yükseltiyor. Ancak Omicron vakalarının bölgede özellikle hizmet sektöründeki büyümeyi yavaşlatması ve enerji fiyatlarındaki artışın Euro Bölgesi genelinde üretici fiyatlarını da rekor düzeylerde artırması ECB’nin ekonomiyi zedelemeden destekleri azaltmasını da zorlaştırıyor. Bankanın yazılı açıklamasında enflasyonun “geçici” olması öngörülen dönemdeki hedefleri “ılımlı şekilde” aşacağı öngörüldü. Banka gerektiği durumda pandemi acil varlık alım programı PEPP altında alımların yeniden devam edebileceğini söyledi.