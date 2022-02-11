Avrupa Merkez Bankası Başkanı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi konuştu! Bizdeki faizcilerin rengi değişti

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı (AMB) Başkanı Christine Lagarde de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi faiz arttırımına ilişkin eleştirilerde bulunarak içimizdeki faizcileri ters köşe etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz" kararlığı sürerken, Erdoğan kendisine yönelik eleştirilere, "Neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim." dikyerek cevap vermişti.

Erdoğan'ın kararlığı karşısında kinleri daha da artan faiz seviciler, birbiri ardına yaptıkları açıklamalarla "faiz arttırımını" savundu.

Demirtaş, 'bir biz mi akıllıyız?' demişti

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da, "Mars'a adam gönderen adamlar roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız?" diye sormuştu.

Avrupa Merkez Bankası da akıllıymış!

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüs salgını sonrası "hızlı faiz artırımının" enflasyon sorununu çözemeyeceğini belirtirken, ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceğini söyledi.

İçimizdeki faiz savunucularını ters köşe eden Lagarde, Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz" değerlendirmesine benzer şekilde şunları söyledi:

Bu (faiz artışı) mevcut sorunların hiçbirini çözmez. Şimdi çok acele hareket edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir.