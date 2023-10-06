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Spor Avrupa maçının ardından iki futbolcuya kelepçeli gözaltı
Spor

Avrupa maçının ardından iki futbolcuya kelepçeli gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:50:00 -
Avrupa maçının ardından iki futbolcuya kelepçeli gözaltı

Legia Varşovalı futbolcular Josue ve Pankov, Konferans Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar maçının ardından Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı.

Olaylar sonucunda Legia Varşovalı futbolculardan Josue ve Pankov Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçleriyle kavga ettiği belirtilen iki futbolcunun, kelepçelenerek polis merkezine götürüldüğü görüldü.

Gözaltına alınan futbolculardan Josue, Türkiye'de Bursaspor, Galatasaray, Osmanlıspor ve Akhisarspor formalarını giymişti.

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