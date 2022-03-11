Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi ne zaman 2022 | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece oynandı. Futbolseverler alınan sonuçları ve çeyrek final kuralarının ne zaman çekileceğini araştırmaya başladı. Peki, Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman oynanacak? 2021-2022 Avrupa Ligi çeyrek final kuraları:
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarında heyecan sona erdi. Futbolseverler alınan sonuçlar ve kura çekimi tarihini araştırmaya başladı.
Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Turun ikinci ayağı 16-17 Mart’ta oynanacak. 18 Mart Cuma günü ise Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirilecek. Çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da rövanşlar ise 14 Nisan'da oynanacak.
Avrupa Ligi yarı final kuraları da 18 Mart'ta çekilecek. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da ikinci maçları ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Kupada final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'da oynanacak.
9 Mart Çarşamba
Porto-Lyon: 0-1
Real Betis-Eintracht Frankfurt: 1-2
10 Mart Perşembe
Sevilla-West Ham: 1-0
Rangers-Kızılyıldız: 3-0
Braga-Monaco: 2-0
Atalanta-Bayer Leverkusen: 3-2
Barcelona-Galatasaray: 0-0