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Spor Avrupa Ligi ve Konferans liginde gecenin sonuçları
Spor

Avrupa Ligi ve Konferans liginde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans liginde son 16'ya kalan takımlar netleşti.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 03:05:00 -
Avrupa Ligi ve Konferans liginde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 8 rövanş maçı oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Juventus, Sporting Lizbon, Sevilla, Bayer Leverkusen, M. United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk son 16 turuna çıktı.

Play-off turu rövanş karşılaşmalarının sonuçları ve tur atlayan takımlar şöyle:

Nantes (Fransa) - Juventus (İtalya) (1-1) - (0-3)

Midtjylland (Danimarka) - Sporting Lizbon (Portekiz) (1-1) - (0-4)

Monaco (Fransa) - Bayer Leverkusen (Almanya) (3-2) (Penaltılarda 3-5)

PSV (Hollanda) - Sevilla (İspanya) (0-3) - (2-0)

Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya) (2-2) - (2-1)

Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2) - (Penaltılarda 4-5)

Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-0) - (3-1)

Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya) (0-1) - (2-0)

UEFA KONFERANS LİGİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu maçları oynandı.

Temsilcimiz Trabzonspor, 1-0'ın rövanşında Basel'e 2-0 kaybederek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

UEFA Konferans liginde Gent, Lech Poznan, Fiorentina, Lazio, AEK Larnaca, Sheriff, Anderlecht ve Basel son 16 turuna çıktı.

İşte alınan sonuçlar ve tur atlayan takımlar:

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya) (0-1) - (0-0)

Dnipro-1 (Ukrayna) - Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1) - (0-0)

Partizan (Sırbistan)- Sheriff (Moldova) (1-0) - (1-3)

Anderlecht (Belçika) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1) - (2-1)

Gent (Belçika) - Karabağ (Azerbaycan) (0-1) (Penaltılarda 5-3)

Basel (İsviçre) - Trabzonspor (0-1) - (2-0)

Lech Poznan (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-0) - (1-0)

Fiorentina (İtalya) - Braga (Portekiz) (4-0) - (3-2)

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