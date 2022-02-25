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Spor Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri!
Spor

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri!

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar çekilecek. Her iki kupada da play-off turunu bugünkü maçların ardından geçecek 8 takım, gruplarını lider tamamladıkları için bu etabı maç yapmadan atlayan 8 takımla eşleşecek ve son 16 turunu oluşturan takımlar belirlenecek. Peki Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turuna kalan takımlar hangileri?

Yeniakit Publisher
2022-02-25 08:54:00 - 2022-02-25 08:54:44
Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi son 16 eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda rövanş maçları oynandı. Gecenin en dikkat çeken maçında Barcelona deplasmanda karşılaştığı Napoli’yi 4-2’lik skorla yenerek tur atlayan taraf oldu. Bir diğer önemli maçta ise, Rangers ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. İlk maçta Alman ekibini 4-2’lik skorla mağlup eden İskoç ekibi Rangers, rövanşı 2-2’lik beraberlikle tamamladı ve bir üst tura yükseldi.

Avrupa Ligi tur atlayan takımlar hangileri?

Porto, Sevilla, Leipzig, Atalanta, Barcelona, Rangers, Real Betis ve Braga son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna kalan takımlar hangileri?

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 8 grup lideri de doğrudan son 16 turuna yüksellmişti. Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu 8 takım arasında yer alan Kızılyıldız (Sırbistan), Eintracht Frankfurt (Almanya), Leverkusen (Almanya), Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), West Ham (İngiltere)), son 16 turunda mücadele edecek.

Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman?

25 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek son 16 turu eşleşmelerinde maçlar ise 10 ve 17 Mart'ta yapılacak.

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