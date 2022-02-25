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Spor Avrupa Ligi hangi takımlar tur atladı? Konferans Ligi tur atlayan takımlar
Spor

Avrupa Ligi hangi takımlar tur atladı? Konferans Ligi tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşandı. Futbolseverler 24 Şubat Perşembe akşamı oynanan maçların sonuçlarını ve hangi takımların tur atladığını araştırmaya başladı. Avrupa Ligi maç sonuçları:

Yeniakit Publisher
2022-02-25 01:20:00 -
Avrupa Ligi hangi takımlar tur atladı? Konferans Ligi tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu heyecanı noktalandı. Oynanan maçların sonunda bir üst tura adını yazdıran ekipler belli oldu. Peki, hangi takımlar Avrupa’ya veda etti?

Avrupa Ligi hangi takımlar tur atladı? Konferans Ligi tur atlayan takımlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu

Dinamo Zagreb- Sevilla: 1-0

Real Sociedad-Leipzig: 1-3

Olympiakos-Atalanta : 0-3

Lazio- Porto:      2-2

Napoli - Barcelona: 2-4

Rangers-Borussia Dortmund : 2-2

Real Betis - Zenit: 0-0

Avrupa Konferans Ligi play-off turu

Karabağ-Olimpik Marsilya: 0-3

Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven:  1-1

Randers- Leicester City:  1-3

Bodo/Glimt-Celtic: 2-0

Partizan-Sparta Prag: 2-1

Slavia Prag- Fenerbahçe:             3-2

Vitesse-Rapid Wien: 2-0

*Kırmızıyla belirtilen takımlar bir üst tura yükselenleri ifade ediyor.

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