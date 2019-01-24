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Avrupa leş kargası gibi çöktü... ABD'nin darbe girişimine anında destek

Sözde demokrasiyi savunan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri leş kargası gibi meşru Maduro hükümetine çökerek, ABD'nin gayrimeşru bir şekilde Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 02:12
Avrupa leş kargası gibi çöktü... ABD'nin darbe girişimine anında destek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine destek verdi.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Tusk, "Umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Meşru hükümeti yok saydılar

Avrupa Birliği'nden yapılan ikinci açıklamada "Venezuela'da anayasal düzene uygun bir şekilde, acilen güvenilir ve özgür seçimlerle sonuçlanacak siyasi bir süreç başlatılmalıdır" denildi.

İNGİLTERE

İngiltere'nin Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak, “Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.” dedi. Duncan, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, “Venezuela'daki gelişmeleri dikkatle izliyorum.” ifadesini kullandı. Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun Venezuela halkı arasında geniş desteği olduğunu savunan Duncan, "Siyasi kriz yeterince uzun sürdü. Şimdi bütün Venezuelalılar için barışçıl çözüme gidecek yolu bulma zamanıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Twitter'da paylaştığı mesajda, “Bütün tarafları ölçülü olmaya ve şiddetten kaçınmaya çağırıyoruz. AB ortaklarımızla ortak bir tepkiyi koordine edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da ülkenin Venezuela'daki gelişmelerle ilgili olarak Avrupalı ortaklarıyla istişare halinde olduğu bildirildi.

DANİMARKA

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen de yine Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Venezuela'da yeni umut doğduğunu" savunarak “Danimarka daima meşru seçilmiş demokratik kurumları destekleyecek. Juan Guaido'nun dahil olduğu parlamentoyu da.” mesajını verdi.

Samuelsen, “güçlü bir açıklama” için de AB ortaklarıyla çalıştığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 02:12
  1. Donald Tusk
  2. Avrupa Birliği
  3. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  4. Venezuela
  5. Maduro

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