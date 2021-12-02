Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden haddi aşan Osman Kavala kararı!
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Derhal serbest bırakılmalı" dediği Gezi finansörü Osman Kavala için bir araya gelen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye'ye karşı ihlal sürecini başlatma kararı verdi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin, AİHM kararlarının uygulanmasını denetlemekten sorumlu delegeler komitesi toplantılarının üçüncü gününde haddi aşan bir karara imza attı. Komitede yapılan oylamayla Türkiye'ye yönelik ihlal sürecinin başlatılması kararı verildi.
Resmi karar yarın açıklanacak
47 üyeli Avrupa Konseyi'nde 32'den fazla üye, Ankara aleyhine el kaldırdı.
Resmi kararın yarın açıklanması bekleniyor. Alınan kararın resmi bildirimi Türkiye'ye gönderilecek ve Ankara'dan belirli bir süre içinde cevap vermesi talep edilecek.
AİHM'e şikayet etmek için ayrı bir karar alacaklar
Türkiye'ye verilen sürenin sonunda, talepleri kabul edilmeyince bu kez ikinci aşama başlayacak. Bakanlar Komitesi, ikinci aşamada, Türkiye'yi toplu bir şekilde AİHM'e şikayet etmek için ayrı bir karar alacak. Bu yönde alınacak kararda da üyelerinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Türkiye'ye karşı alınması planlanan önlemler arasında, Türkiye'nin Konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.