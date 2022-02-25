Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar hangileri? Avrupa Konferans Ligi son 16 eşleşmeleri:

Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 yenilen Fenerbahçe evine geri döndü. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında 3 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde toplam 10 maça çıktı. Fenerbahçe, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 17 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 16 gol gördü.

Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar hangileri?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu, 8 müsabakayla tamamlandı. Bu geceki sonuçların ardından; Olimpik Marsilya, PSV Eindhoven, Leicester City, Bodo/Glimt, Partizan, Slavia Prag, Vitesse ve PAOK son 16 turuna adını yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimleri ne zaman saat kaçta?

Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdırdı. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek. Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu ve tekrar aynı skorla 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.