Avrupa Konferans Ligi sonuçları! Konferans Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Konferans Ligi’nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler 10 Mart Perşembe akşamı oynanan maçların sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu?
Avrupa futbolunun en önemli üçüncü organizasyonu olarak belirtilen Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Futbolseverler ise alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, Konferans Ligi kuraları ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi sonuçları! Konferans Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Turda rövanş maçları 17 Mart Perşembe akşamı oynanacak. Son 16 turu tamamlandıktan sonra 18 Mart Cuma günü çeyrek final ve yarı final kuraları çekilecek. Konferans Ligi çeyrek final maçları 7 ve 14 Nisan tarihlerinde oynanacak. Kupada yarı final ilk maçları 28 Nisan'da rövanşlar ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk’un başkenti Tiran'da oynanacak.
PAOK-Gent: 1-0
Vitesse-Roma: 0-1
Slavia Prag-LASK: 4-1
Partizan-Feyenoord: 2-5
Olimpik Marsilya-Basel: 2-1
Leicester City-Rennes: 2-0
PSV-Kopenhag: 4-4
Bodo/Glimt-AZ Alkmaar: 2-1