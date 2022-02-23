Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Konferans Ligi kuraları ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi son 16 belli oldu mu? Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçlarının ne zaman oynanacağı, maçların programı merak ediliyor. Peki, Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının ne zaman oynanacağı, kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, Konferans Lig kuraları ayın kaçında ne zaman?
Avrupa Konferans Ligi maçları ne zaman? Konferans Ligi kuraları ne zaman?
2021-2022 sezonuyla birlikte ilk kez oynanmaya başlanan Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor. Turu geçen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdaki eşleşmeler, 25 Şubat Cuma günü TSİ 15.00'te İsviçre'de düzenlenecek kura çekimiyle belirlenecek.
Turnuvada Türkiye'yi temsil eden tek takım konumundaki Fenerbahçe, evinde 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında, TSİ 23.00'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak.
Play-off rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Karabağ-Olimpik Marsilya: (1-3)
20.45 Maccabi Tel Aviv- PSV Eindhoven: (0-1)
20.45 Randers- Leicester City: (1-4)
20.45 Bodo/Glimt-Celtic: (3-1)
23.00 Partizan-Sparta Prag: (1-0)
23.00 Slavia Prag- Fenerbahçe: (3-2)
23.00 PAOK-Midtjylland: (0-1)
23.00 Vitesse-Rapid Wien: (1-2)