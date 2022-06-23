Avrupa kömür sobasına geri dönüyor: Doğalgaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı!

Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı dün yüzde 60 artarak 127,17 avroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 124,60 avrodan güne başladı.

Avrupa'da 8 Haziran'da 79,40 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana son 4 ayın en düşük kapanış seviyesini gördü. Böylece, dün 127,17 avroya çıkan doğal gazın megavatsaat fiyatı iki haftada yüzde 60 arttı.

Doğal gazın megavat fiyatı, 16 Haziran'da günü 124,36 avrodan tamamlayarak 31 Mart'tan bu yana en yüksek kapanış seviyesini görmüştü.

Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinin yangın sebebiyle kapatılması etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, 14 Haziran'da yaptığı açıklamada, Kuzey Akım hattı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti. Gazprom ayrıca, 16 Haziran itibarıyla hat üzerinden günlük 67 milyon metreküpe kadar doğal gaz sağlanabileceğini duyurmuştu.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada ise Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

Gazprom, Avrupa'ya gaz akışını Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatları üzerinden sağlıyor.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Küresel doğal gaz piyasalarını etkileyen diğer bir olay ise ABD'de 9 Haziran'da Teksas eyaletinde bulunan Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sebebiyle tesisin en az 3 hafta süreyle kapatılacağı duyurusu olmuştu. Daha sonra yapılan açıklamada ise tesisin yıl sonundan önce açılamayacağı bildirilmişti.