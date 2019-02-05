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Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz:- "ECOS 2019'un Sarıkamış kayak merkezimizde yapılmış olması Sarıkamış'ın ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır"- TOF Başkanı Hacer Akyüz:- "15 ülkeden 104 sporcu ve toplamda 127 kişinin katıldığı bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için uluslararası alanda ayrı bir öneme sahip"- IO Başkan Yardımcısı Tatiana Kalenderoğlu:- "Sarıkamış'ta kış sporları için mükemmel koşullara sahibiz ve üst düzeyde bir yarışma beklentisi içerisindeyim"

05 Şubat 2019 Salı 18:02
Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

KARS (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonunca (TOF) Türkiye'de ilk defa Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası (ECOS 2019) açılış seremonisiyle başladı.

İlçedeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde TOF, Kars Valiliği, Sarıkamış Belediyesi ve Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 5-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonanın açılış töreni sporcuların geçişiyle başladı. Açılış seremonisi saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kars Valisi Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, Sarıkamış Kayak Merkezinin önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kars'ın ve Sarıkamış'ın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olma yönünde hızla ilerlediğini belirten Öksüz, "Bir yandan kayakseverleri ağırlarken bir yandan da yerel, ulusal ve uluslararası spor yarışmalarına ev sahipliği yapmaya, kayaksever ve sporseverleri ağırlamaya devam ediyoruz ve bundan sonra da ağırlamaya devam edeceğiz." dedi.


- "Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız"


Öksüz, 15 ülkeden 104 sporcunun organizasyona katıldığını anımsatarak, "ECOS 2019'un Sarıkamış kayak merkezimizde yapılmış olması Sarıkamış'ın ne kadar önemli bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Şampiyona boyunca Avrupa'dan ve ülkemizden gelen milli sporcular ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

TOF Başkanı Hacer Akyüz de Türkiye'nin ECOS'a ilk kez ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "15 ülkeden 104 sporcu ve toplamda 127 kişinin katıldığı bu organizasyona ev sahipliği yapmak bizler için uluslararası alanda ayrı bir öneme sahip. Ülkemizde kayakla oryantiring sporunda henüz yeniyiz. Federasyonumuz IOF üye ülkesi olarak oryantiring ve kayakla oryantiring disiplinini daha da yukarıya taşımayı arzu ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Akyüz, "Amatör ruhla yaptığımız ECOS'u inşallah sonraki yıllarda daha profesyonel olarak düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile devam ettirmek istiyoruz. Avrupa 2020 Kayaklı Oryantiring Şampiyonasını düzenleyecek Rusya Federasyonuna, bu organizasyona katılan sporcu ve antrenörlerimize başarılar diliyoruz." diye konuştu.


- "Sarıkamış kış sporları için mükemmel bir yer"


Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Başkan Yardımcısı Tatiana Kalenderoğlu ise Sarıkamış'ın kış sporlarına çok uygun olduğunu söyleyerek, "Bu sefer her zamankinden daha heyecanlıyım. Çünkü ilk kez bu kadar büyük ve önemli bir yarışma daha çok yazlık bir tatil ülkesi olarak bilinen Türkiye'de gerçekleşiyor ama hepinizin görebileceği gibi Sarıkamış'ta kış sporları için mükemmel koşullara sahibiz ve üst düzeyde bir yarışma beklentisi içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu.

Şampiyona, yarın başlayacak yarışlar ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:02
  1. Avrupa Kayakla Oryantiring Şampiyonası
  2. Kars
  3. Türkiye Oryantiring Federasyonu

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