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Spor Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor
Spor

Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:40:04 -
Avrupa kadın futbolunun en büyüğü belli oluyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Almanya'nın Wolfsburg ile Fransa'nın Olympique Lyon takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa kadın futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde Wolfsburg ile Olympique Lyon, yarın TSİ 21.00'de İspanya'nın San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İsviçreli hakem Esther Staubli yönetecek.


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