“Avrupa İsrail’e karşı önyargılı”

Münübe Yılmaz

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere İsrail’e ziyarette bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği’nin İsrail’e karşı önyargılı davrandığını iddia etti. Salvini, basın mensuplarına yaptığı konuşmada “Son yıllarda AB’nin Ortadoğu’daki karışıklığı yönetme ile ilgili ciddi sorunları var. AB neredeyse her 15 dakikada İsrail’i kınıyor yahut cezalandırıyor” açıklamasında bulundu. İsrail’in Batı ve Avrupa’nın bölgedeki değerleri için güvenilir bir sığınak olduğunu belirten Salvini, “Kim dünyada barış istiyorsa İsrail’i desteklemeli” dedi. Filistin yönetimi ile neden görüşmediği sorulan Salvini, bu görüşmede yeterli zamanı olmadığından dolayı, bir sonraki ziyaretinde Filistin yönetimi ile görüşeceğini bildirdi. Salvini, bir günlük ziyarette bulunduğu İsrail’de, Binyamin Netanyahu ve Kamu Güvenliği ve Stratejik İlişkiler Bakanı Gılad Erdan ile de görüşerek, İsrail’de bulunmanın kendisi için bir onur olduğunu dile getirdi. İtalya’da göçmen karşıtı partinin liderliğini de yapan Salvini, İtalya’nın her türlü antisemist düşünceye karşı olarak, İsrail’i her daim savunacağı mesajını verdi.