Avrupa israf birliği: 153 milyon ton gıda çöpe gidiyor!

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin her yıl 153 milyon tondan fazla gıda israf ettiği ortaya çıktı. İklim değişikliği, gıda krizi ve küresel adaletsizlik üzerine çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Feedback EU’nun yayımladığı yeni rapora göre, AB, ithal ettiğinden çok daha fazla yiyeceği çöpe atıyor. Çalışmada, Avrupa ülkelerinin yıllık 153 milyon ton gıda israf ettiği ve bunun da kıtaya sevk edilenden en az 15 milyon ton fazla olduğu kaydedildi.

UKRAYNA TAHILININ YARISINA BEDEL

İklim kriziyle mücadele ve gıda güvenliği için 2030 yılına kadar bu israfın yarıya indirilmesi gerektiği belirtilen raporda, sadece AB’nin çöpe attığı buğday miktarının, “Avrupa’nın ekmek sepeti” olarak bilinen Ukrayna’nın yıllık buğday ihracatının yaklaşık yarısına tekabül ettiği vurgulandı.

143 MİLYAR AVROYA MAL OLUYOR

Rapora göre, 90 milyon tonluk gıda israfı tarım, ormancılık ve balıkçılık gibi alanların yer aldığı birincil sektörde gerçekleşiyor. Bu miktar, hane halkının gıda israfının yaklaşık üç katına tekabül ediyor. AB gıda üretiminin yüzde 20’si her yıl israf ediliyor ve bu da Avrupa işletmeleri ile hanelerine yılda 143 milyar avroya (2 trilyon 620 milyar TL) mal oluyor. Ayrıca gıda atıkları, kıtanın toplam sera gazı emisyonlarının en az yüzde 6’sına sebep oluyor.

YASAL ÖNLEM ALINMALI

Avrupa Çevre Bürosu’nun kıdemli politika yetkilisi Piotr Barczak, kurumun üretim ve işleme de dahil tüm gıda tedarik zinciri boyunca israfı azaltmak için yasal önlemler almak istediğini kaydetti. Birleşmiş Milletler (BM) Aşırı Yoksulluk ve İnsan Hakları Özel Raportörü Olivier De Schutter da sorunun küresel gıda endüstrisinin ‘israfı avantajlı bulmasından’ kaynaklandığını söyledi. De Schutter, “Sistem, insanları tüketebileceklerinden fazlasını satın almaya zorlayacak şekilde ayarlandı çünkü bu çok kârlı” dedi.

UCUZ GIDA DÖNEMİ BİTTİ

Tahıl piyasası analisti Abdolreza Abbassian ise ucuz gıda döneminin sona erdiğini, Rusya-Ukrayna savaşı sona erdikten sonra bile fiyatların muhtemelen yüksek kalacağını söyledi. BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, kısmen Ukrayna’daki savaş nedeniyle, geçen ay küresel gıda fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 8 yükseldi. Buğday, mısır ve soya fasulyesi fiyatları, bu yıl 2008 dünya mali krizinden sonraki en yüksek seviyesini gördü. Ayrıca mısır ve buğday fiyatlarında önümüzdeki yıl sırasıyla yüzde 4,6 ve 7,2’lik olası bir artış öngörülüyor.