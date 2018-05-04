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Avrupa hava sahasına en fazla trafik eklenen ülke Türkiye oldu

TürkiyeNisan ayında Avrupahavasahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:45
Avrupa hava sahasına en fazla trafik eklenen ülke Türkiye oldu

TürkiyeNisan ayında Avrupahavasahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Nisan ayı Eurocontrol İstatistiksel verilerini açıkladı. Funda Ocak, “Nisan ayında transit üst geçişler (Overflight) dahil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 277 ile trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 183 trafikle Polonya yer aldı” paylaşımını yaptı.

Funda Ocak, Nisan ayında Eurocontrol İstatistiksel verilerini söyle açıkladı: “ Türkiye’de bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında yüzde 6.9, kalkan uçak sayısında yüzde 7.2, iç hatlarda yüzde 3.6, transit üst geçişlerde yüzde 11.7 artış görüldü. Genel artış oranı ise yüzde 7.6 oldu”

Nisan ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde charter uçuşlarda Antalya Havalimanı günlük ortalama 45.8 kalkışla ilk sırada yer aldı. Antalya Havalimanı’nda charter uçuşlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.6 artış gerçekleşti.

Nisan ayında Antalya Havalimanı’nda, charter uçuşlarda ikinci sırada yer alan Sharm El Sheikh Havalimanı’nın iki katından daha fazla charter uçuş gerçekleşti.

Nisan ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 57.1 trafikle Tenerife Havalimanı-Las Palmas Havalimanı çifti oldu.

Nisan ayında Eurocontrol istatistiklerine göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti günlük ortalama 52.9 trafikle üçüncü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 52.7 trafikle dördüncü oldu.

Nisan ayında Eurocontrol bölgesinde, tarifeli uçuşlarda bir önceki yıla göre yüzde 9.3 artışın gerçekleştiği İstanbul Atatürk Havalimanı toplamda ilk onda yer alırken, Nisan ayı uçuş trafiğine göre ise, en fazla artış gerçekleşen havalimanı oldu. Nisanda, Tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 625.5 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 538.5 kalkışla üçüncü sırada yer aldı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Antalya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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