0553 313 94 23

Avrupa Hareketlilik Haftası Nevşehir’de kutlanacak

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Nevşehir’de de kutlanacak.

15 Eylül 2019 Pazar 15:38
Avrupa Hareketlilik Haftası Nevşehir’de kutlanacak

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Nevşehir’de de kutlanacak. Hafta dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikler binlerce Nevşehirliyi bir araya getirecek.


Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı Hareketlilik Haftası’nın dünyada kutlanacağı şehirlerden biri de bu yıl Nevşehir oldu.


Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi tarafından bir hafta sürecek ve Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği birçok etkinlik hazırlandı.


Hafta dolayısıyla ilk etkinlik 16 Eylül Pazartesi günü Mahalleler arası Genç Kızlar Basketbol ve Gençler Futbol Turnuvaları ile başlayacak. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu ve Kapadokya Sentez Halı Sahada


gerçekleştirilecek olan turnuva ile birlikte yapılacak olan sosyal medya paylaşımları ve billboard ve afişlerle toplu taşımayı teşvik için farkındalık çalışması gerçekleştirilecek.


17 Eylül Salı günü ise, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanacak. Aynı gün Mahalleler arası Genç Erkekler Basketbol ve masa tenisi turnuvaları da düzenlenecek.


Hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Turnuvası ise; 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Gülbahçe’de yapılacak. Aynı gün Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye personelleri işe geliş ve eve dönüşlerinde toplu taşımaya dikkat çekmek için ortak araç kullanımı gerçekleştirecek.


Belediye Başkanı Rasim Arı 19 Eylül 2019 Perşembe günü de Nevşehir Caddelerinde vatandaşlarla birlikte yürüyecek ve Özel İnsanlar ve Yaz Okulu öğrencileri ile düzenlenecek olan spor etkinliklerine katılacak.


Mahalleler arası basketbol ve futbol turnuvalarının hafta boyunca süreceği etkinlikler çerçevesinde 20 Eylül 2019 Cuma günü Başkan Arı ve protokol üyeleri gösteri maçı oynayacak. Kapadokya Sentez Halı Sahada oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Aynı gün ayrıca Başkan Arı, gençler, kadınlar ve özel insanlar ile bisiklet turuna katılacak.


Etkinliklerin hafta sonu bölümünde ise; 21 Eylül Cumartesi günü Metin Şentürk ve İbo Can’ın yanı sıra sürpriz sanatçıların da katılacağı konserler gerçekleştirilecek.


Haftanın son günü olan 22 Eylül Pazar günü Başkan Arı, Avrupa Hareketlilik Haftası anısına çocuklarla Kahveci Dağı’na fidan dikecek. Kahveci Dağı’nda ayrıca bisiklet şenliği ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:38
  1. sanat
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca kişi kayıp
    1. Afrika ülkesinde korkunç kaza! Onlarca..
    2. Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye..
    3. Mehmet Barlas'tan çarpıcı çıkış! "Ha..
    4. AB'den "Saudi Aramco" saldırısı..
    5. AK Parti'de istifalar devam ediyor
    6. Düğünde kavga: 3 yaralı
    7. Uşak Cemevi’nde aşure etkinliği
    8. Yunanistan'a kaçmak isteyen 30 kişi..
    9. Fenerbahçe Alanya’ya geldi
    10. Finlandiya modeli emeklilik nedir? EYT..
    11. Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
    12. MHP’den şehit ailelerine ziyaret
    13. Denizli’de kızılçam ormanlarında yangın
    14. Çanakkale’ye yağmur uyarısı
    15. Sahte pasaportlu göçmenleri polisin..
    16. EMŞAV’dan HDP önünde oturma eylemi..
    17. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce..
    18. Çankırı'daki depremler
    19. Basketbol: Gloria Kupası
    20. Poligonda atış yapan uzman çavuş..
    21. İstanbul Büyükşehir Belediyesi..
    22. Keçiborlu’ya Bilgiç morali
    23. Irak, saldırı iddialarını kabul etmedi!
    24. Gelin ve damat düğünü terk etti! Halay..
    25. Başkan Semih Esen, aşure ikram etti
    26. Eylemcilerin yeni hedefi hükümet..
    27. İki yol arasında kalan cami dikkati..
    28. Anne Özlü’ye son görev
    29. Kongo Nehri’nde tekne battı: 36 kayıp
    30. "Yahudi yerleşimlerinin İsrail'in..
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    Siyasetçilerin dilinde “kader”!
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir