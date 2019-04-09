Avrupa Güreş Şampiyonası - Erkekler serbest stilde Taha Akgül, Fatih Erdin ve İbrahim Bölükbaşı yarı finale kaldı

ANKARA (AA) - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde Taha Akgül, Fatih Erdin ve İbrahim Bölükbaşı yarı finale yükseldi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonun ikinci gününde erkekler serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilolarda elemeler ve çeyrek final müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi 125 kiloda temsil eden olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, ilk maçında Rumen Rares Daniel Chintoan'ı 7-1, çeyrek finalde Ermeni Andranik Galstyan'ı 11-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale adını yazdırdı. Dünya ikincisi Fatih Erdin ise 86 kilo eleme maçında Ukrayna'dan Mraz Dzhafarian'ı 1 dakika 39 saniyede 10-0 teknik üstünlükle yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Finlandiyalı Ville Tapani Heino'yu 8-0'la geçen Fatih son dörde kaldı. 92 kiloda mindere çıkan İbrahim Bölükbaşı ise ilk maçında Avusturya'dan Dominic Klaus Peter'i, çeyrek finalde de Bulgar güreşçi Akhmed Adamovitch Magamaev'i 6-0 mağlup etti ve yarı finale yükselen bir başka milli güreşçi oldu. Akşam seansında yapılacak yarı final müsabakalarında Taha Akgül, Rus Anzor Ruslanovitch Khizriev, Fatih Erdin, Moldovalı Piotr Ianulov, İbrahim Bölükbaşı ise Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaşacak. Milli sporculardan Yakup Gör (74 kilo) ikinci turda, Recep Topal (61 kilo) ise çeyrek finalde rakiplerine yenildi.

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