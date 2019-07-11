



ANKARA (AA) - Dünya Dart Federasyonu tarafından, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Dart Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Hilton Garden Otel'de organize edilen şampiyonada, 13 ülkeden erkek, 10 ülkeden kız sporcuların katılımıyla toplam 72 sporcu, madalya mücadelesi veriyor. Türkiye, şampiyonada 4 erkek ve 2 kız sporcuyla temsil ediliyor.

Şampiyonanın ilk gününde tek erkekler ile çiftlerde grup ve çeyrek final müsabakaları yapılacak. Organizasyon, yarın erkekler ve kızlar takım ve tek kızlar mücadeleleriyle devam edecek. Şampiyona, 13 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

TBBDF Başkanı Mutlu Türkmen, 30'uncusu düzenlenen şampiyonaya ikinci kez üst üste ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen sene hem katılan ülkeler organizasyondan memnun kaldıkları hem de başka bir aday ülke çıkmadığı için organizasyonu tekrar biz üstlendik." diye konuştu.

Bu tarz organizasyonları özellikle tercih ettiklerini kaydeden Türkmen, "Bu tür organizasyonlar özellikle buradaki yerel oyuncular açısından büyük bir fırsat oluşturuyor. Şu anda bizim Türkiye'deki dart yarışmalarına katılan 50'nin üzerindeki oyuncumuz, bu organizasyonda gönüllü olarak görev yapıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın en iyi oyuncularıyla birçok sporcumuz yerinde yakinen görme ve iletişim kurma fırsatı buluyor. Bu, sporcularımızın deneyim kazanması açısından son derece önemli. Diğer yandan milli takımımızın da kendi evinde ve böyle bir atmosferde Türk görevlilerin ve destekçilerin olduğu bir organizasyonda yarışıyor olmaları, onların performansı açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Yarışmaların tekler, çiftler ve takım olmak üzere 3 farklı kategoride gerçekleştirildiğini dile getiren Türkmen, "Geçen sene kızlarımız, İngiltere ile hem bireysel hem de takım yarışmalarında final yapmıştı. Emine Dursun ve Hatice Sinem Şengül ile kızlar takımda Avrupa ikinciliği elde etmiştik. Emine bu sene büyükler kategorisinde olduğu için oynayamayacak. Ancak bizim diğer sporcumuz Melisa Mukaddes Doğan da daha önce Avrupa şampiyonalarında derece yapmış, tecrübeli bir sporcumuz. Onun da Emine'yi aratmayacağını umut ediyoruz. İnşallah kızlarda bu sene yine final ve altın madalya bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.