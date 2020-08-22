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Spor Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor
Spor

Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak - Portekiz'in başkenti Lizbon'da Luz Stadı'nda oynanacak final maçı, TSİ 22.00'de başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-22 10:54:50 -
Avrupa futbolunun en büyüğü belli oluyor

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

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