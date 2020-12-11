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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Gençler kategorisinin bireysel finallerinde Ukraynalı sporculardan Illia Kovtun altın, Volodymyr Kostiuk gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs da bronz madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:22:24 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gençler kategorisinin bireysel finallerinde, Ukraynalı sporcu Illia Kovtun şampiyon oldu.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarıştı.

Sporcular; yer aleti, kulplu beygir, atlama masası, paralel bar, halka ve barfiks aletlerinde performanslarını sergiledi.

Genel tasnifte 81 bin 465 puan toplayan Ukraynalı sporcu Illia Kovtun, altın madalya kazandı. Aynı ülkeden Volodymyr Kostiuk 80 bin 198 puanla gümüş, Macaristan'dan Krisztian Balazs da 78 bin 566 puanla bronz madalya aldı.

Finallerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Bora Tarhan, 75 bin 798 puanla 8'inci, Mert Efe Kılıçer de 75 bin 266 puanla 10'uncu sırada yer aldı.

Sporcular, madalyalarını salonda düzenlenen törenle aldı.

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