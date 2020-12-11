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Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Gençler kategorisindeki bireysel finallerde Türkiye adına Bora Tarhan ve Mert Efe Kılıçer yarışacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:08:05 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisinde bireysel finaller başladı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde, genç sporcular bireysel finallerde ilk sırada yer almak için yarışacak.

Finallerde Türkiye adına Bora Tarhan ve Mert Efe Kılıçer performanslarını sergileyecek.

Avrupa Cimnastik Birliği (UEG) Başkanı Farid Gayibov ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de müsabakalar öncesi yaptıkları konuşmalarda sporculara başarılar diledi.

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