Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakaları tamamlandı
MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakaları tamamlandı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyon, genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.
Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarıda bulunuluyor.
- Dezenfekte çalışması yapılıyor
Genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakalarının tamamlandığı organizasyonda, salonun zemini ile aletlerin dezenfekte edilmesi için ara verildi.
Müsabakaların yapıldığı zemin ve aletler özel cihazlarla dezenfekte edilirken, hijyen çalışmalarının ardından ikinci etap müsabakalarına geçilecek.