  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası
Spor

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

Genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 13:43:17 -
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakaları tamamlandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda 5 gün sürecek organizasyon, genç erkekler kategorisinde eleme müsabakalarıyla start aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemlerle başlayan şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katılıyor.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarıda bulunuluyor.


- Dezenfekte çalışması yapılıyor


Genç erkekler kategorisindeki ilk etap müsabakalarının tamamlandığı organizasyonda, salonun zemini ile aletlerin dezenfekte edilmesi için ara verildi.

Müsabakaların yapıldığı zemin ve aletler özel cihazlarla dezenfekte edilirken, hijyen çalışmalarının ardından ikinci etap müsabakalarına geçilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atama! Macron'un okul arkadaşı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken atama! Macron'un okul arkadaşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği görevine, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un okul arkadaşı Ali Onaner'i atad..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay