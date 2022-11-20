Avrupa devi Türkiye'den SİHA istedi

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; kısa süre önce İtalya, Türkiye’den insansız hava aracı talebinde bulundu. Söz konusu talebin, akıllı mühimmat atım kabiliyetine sahip silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ilgili olduğu öğrenildi.

Türkiye, halihazırda AKINCI, AKSUNGUR, ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’ları aktif olarak üretiliyor. Kısa süre önce Türkiye, ilk kez AB ve NATO üyesi bir ülke olan Polonya’ya Bayraktar TB2 tipi SİHA’ların teslimatını gerçekleştirmişti. Satış gerçekleşirse İtalya, Türkiye’den SİHA tedarik eden bilinen ikinci AB ve NATO üyesi ülke olacak. İtalya’nın talep ettiği SİHA’nın hangisi olduğu ise henüz açıklanmadı.

EuroMALE programı

İtalya’nın, EuroMALE Programı’na rağmen Türkiye’den SİHA talep etmedi ise oldukça şaşırtıcı bir durum olarak öne çıkıyor. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya, halihazırda EuroMALE adında bir program yürütüyorlar.

Söz konusu program, Avrupa’nın Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) sınıfı insansız hava aracının geliştirilmesinin amaçlıyor. Ancak bir süredir çeşitli problemlere boğuşan ve maddi külfeti oldukça artan program, planladığı şekilde ilerlemiyor. İtalya’nın Türkiye’den SİHA talep etmesinin de bunun bir yansıması olabileceği üzerinde duruluyor.

Bir süredir mali ve gecikme sorunuyla boğuşan EuroMALE Programı kapsamında 21 sistem (63 hava aracı) EuroMALE İnsansız Hava Aracı (İHA) tedarik etmeyi planlayan Fransa, toplam tutarın 7.1 milyar avroyu geçmemesini istedi. Ancak edinilen bilgiye göre; EuroMALE projesi kapsamında geliştirilen hava aracının birim maliyeti, geliştirme maliyetiyle birlikte 200 milyon avroya yaklaştı.

Türk yapımı bir Bayraktar TB2 SİHA Sistemi ise 6 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 40-50 milyon dolar tutarında. Yine ANKA MALE SİHA Sistemi ise 3 hava aracı, mühimmatlar ve ilgili sistemlerle birlikte 70-80 milyon dolar tutarında olduğu biliniyor.

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