  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya "Avrupa ders almalı" diyen Fransız gazetesi Le Monde: 6 tane Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti
Dünya

"Avrupa ders almalı" diyen Fransız gazetesi Le Monde: 6 tane Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ zaferindeki başarısını kaleme alan Fransız gazetesi Le Monde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:13:00 -
"Avrupa ders almalı" diyen Fransız gazetesi Le Monde: 6 tane Türk SİHA'sı bir orduyu mahvetti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği İHA ve SİHA'lar dünya basınında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Fransız Liberation, SİHA'ların Türkiye'nin yeni ulusal kahramanları olduğunu belirten bir habere imza atarken, İtalyan gazetesi La Repubblica ise, Türk SİHA'larını övdüğü haberinde, Selçuk Bayraktar ve İsmail Demir'in Türk havacılık sanayiine kattıklarına değinmişti. Haberde, Erdoğan'ın fotoğrafını kullanan La Repubblica, "SİHA'ların Efendisi" manşetini atmıştı.

"6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler"

Haber 7'nin aktardığı habere göre; Türk SİHA'larının başarısı Fransız basınında konuşulmaya devam ediliyor.

Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde, Türk SİHA'larının dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiği kaleme alındı. SİHA'ların Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da gösterdiği başarıdan bahsedildi.

Haberde, "6 tane Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı
Gündem

Beklenmedik çıkış! CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kumar kapağı

TBMM Genel Kurulu’nda Sisal- Şansal Ortak Girişimi’ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi.
İstanbul'da kuraklığa karşı
Gündem

İstanbul'da kuraklığa karşı "bomba" öneri

Prof. Dr. Orhan Şen, yağmur bombası ile yüzde 30 yağış artırımı yapılarak, İstanbul'un su ihtiyacının kısmen de olsa karşılanacağını savundu..
Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir!
Dünya

Kaşıntı tuttu! Darbeci Hafter'den Türk askeri için haddini aşan emir! "Barış olmayacak"

Uzun süren ateşkes sonunda kanı bitlenen ve bu nedenle kaşıntı tutan Batı'nın uşağı darbeci Hafter, komutasındaki darbeci güçlere Türk asker..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay